У Сомалі при атаках в урядовому кварталі загинули не менше 9 осіб

Сьогодні вранці терорист-смертник підірвав автомобіль біля штаб-квартири МВС Сомалі

У сомалійському місті Могадішо сталося два вибухи і напад на Міністерство внутрішніх справ країни, в результаті яких загинули не менше дев'яти осіб, ще десять були поранені. Про це повідомляє AP з посиланням на дані поліції.

За даними АР, кількість жертв ще може зрости, оскільки протистояння правоохоронців з бойовиками триває.

Агентство Reuters повідомляє, що поранено не менше 13 осіб. Постраждалі були госпіталізовані.

Зазначимо, що атака почалася після того, як вранці 7 липня терорист-смертник підірвав автомобіль біля штаб-квартири МВС Сомалі, який знаходиться неподалік від президентського палацу. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, в травні в результаті вибуху, який стався в 70 км від Могадішо, щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали.