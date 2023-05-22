У Соловйова знайшли секретну сім'ю з дітьми, які народилися у США, - ЗМІ

За інформацією розслідувачів, коханкою Соловйова є баскетболістка Світлана Абросімова. Вона має віллу в Сочі вартістю півмільярда рублів. На сусідніх ділянках розташовується будинок дружини генерала Сергія Суровікіна та будинок сина секретаря Радбезу РФ.

У Навального зазначають, що у 2017 році Абросімова народила двох дочок у США. Їхнє ім'я по батькові - Володимирівни і вони автоматично отримали американське громадянство. Більше того, сама коханка Соловйова має паспорт США.

"Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова, і нам все підтвердили - у нього справді давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в тому самому суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросімовою на публіці небагато, але досі він коментує її ігри у баскетбол, кличе на ефіри та репостить пости у соцмережах", - зазначають автори розслідування.

Варто зауважити, що Соловйов зараз офіційно одружений та має вісім дітей від різних шлюбів. Він відомий своїми скандальними заявами на тему війни Росії проти України, а також є одним з головних прихильників путінського режиму.