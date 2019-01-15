В Соломенском районе откроют еще один детский сад, - КГГА

Фото: Вячеслав Непоп (facebook.com)

Помещение дошкольного учебного заведения №306 будет реконструировано

В Соломенском районе реконструируют помещения дошкольного учебного заведения №306, которое длительное время не использовалось по назначению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным пресс-службы, технико-экономические показатели соответствующего проекта работ утверждены распоряжением КГГА.

"Реконструкция здания детсада на Воздухофлотском проспекте, 40-А позволит увеличить сеть дошкольных учебных заведений, ведь сейчас в детсадах коммунальной собственности на 100 мест насчитывается 122 ребенка. В частности, предусмотрено проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, устранение недостатков типовых проектов, внесения изменений внешнего архитектурного облика здания", – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Другим распоряжением КГГА также утвержден проект капитального ремонта стадиона с трибунами и спортивными площадками специализированной общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 на вул. Декабристов, 8-А в Дарницком районе. Кроме того, там предусмотрено озеленение территории и обустройство пешеходных дорожек и мощение из ФЭМ.

Как известно, в прошлом году на отрасль образования было направлено почти треть городского бюджета – свыше 15 млрд гривен. Всего за 4 года построено или полностью реконструировано 7 школ и 22 детсада. В частности, в 2018 году в Киеве заработали построенная школа и 5 построенных и обновленных детсадов. Благодаря этому очередь в детсады сократилась за последние годы на 12,6 тыс. мест.