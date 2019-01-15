ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Соломенском районе откроют еще один детский сад, - КГГА

Новости » Общество    15.01.2019 - 13:47
В Соломенском районе откроют еще один детский сад, - КГГА
Фото: Вячеслав Непоп (facebook.com)

Помещение дошкольного учебного заведения №306 будет реконструировано

В Соломенском районе реконструируют помещения дошкольного учебного заведения №306, которое длительное время не использовалось по назначению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

По данным пресс-службы, технико-экономические показатели соответствующего проекта работ утверждены распоряжением КГГА.

"Реконструкция здания детсада на Воздухофлотском проспекте, 40-А позволит увеличить сеть дошкольных учебных заведений, ведь сейчас в детсадах коммунальной собственности на 100 мест насчитывается 122 ребенка. В частности, предусмотрено проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, устранение недостатков типовых проектов, внесения изменений внешнего архитектурного облика здания", – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Другим распоряжением КГГА также утвержден проект капитального ремонта стадиона с трибунами и спортивными площадками специализированной общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 на вул. Декабристов, 8-А в Дарницком районе. Кроме того, там предусмотрено озеленение территории и обустройство пешеходных дорожек и мощение из ФЭМ.

Как известно, в прошлом году на отрасль образования было направлено почти треть городского бюджета – свыше 15 млрд гривен. Всего за 4 года построено или полностью реконструировано 7 школ и 22 детсада. В частности, в 2018 году в Киеве заработали построенная школа и 5 построенных и обновленных детсадов. Благодаря этому очередь в детсады сократилась за последние годы на 12,6 тыс. мест.

Арендатора кинотеатра "Киев" определят на прозрачном тендере, - КГГА В Киеве зарегистрировали более 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ
Новости Украины детский садКГГАСоломенский район
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь