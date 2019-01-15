У Солом'янському районі відкриють ще один дитячий садок, - КМДА

Фото: Вячеслав Непоп (facebook.com)

Приміщення дошкільного навчального закладу №306 буде реконструйоване

У Солом'янському районі реконструюють приміщення дошкільного навчального закладу №306, яке тривалий час не використовувалось за призначенням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними прес-служби, техніко-економічні показники відповідного проекту робіт затверджено розпорядженням КМДА.

"Реконструкція будівлі дитсадка на Повітрофлотському проспекті, 40-А дозволить збільшити мережу дошкільних навчальних закладів, адже наразі у дитсадках комунальної власності на 100 місць нараховується 122 дитини. Зокрема, передбачено проведення комплексу енергозберігаючих заходів, усунення недоліків типових проектів, внесення змін до зовнішнього архітектурного вигляду будівлі", – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Іншим розпорядженням КМДА також затверджено проект капітального ремонту стадіону з трибунами та спортивними майданчиками спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу № 302 на вул. Декабристів, 8-А у Дарницькому районі. Крім того, там передбачено озеленення території та облаштування пішохідних доріжок і мощення із ФЕМ.

Як відомо, торік на галузь освіти було спрямовано майже третину міського бюджету – понад 15 млрд гривень. Загалом за 4 роки побудовано або повністю реконструйовано 7 шкіл і 22 дитсадки. Зокрема, у 2018 році у Києві запрацювали новозбудована школа та 5 збудованих та оновлених дитсадків. Завдяки цьому черга у дитсадки скоротилась за останні роки на 12,6 тис. місць.