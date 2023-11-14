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У Солом'янському районі Києва сталась масштабна пожежа на СТО. Фото та відео

Фото: пожежа в Києві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа розпочалась ввечері вівторка. Вогонь розповсюдився на площі понад 150 метрів квадратних. Рятувальники оперативно розпочинали ліквідацію пожежі. 

За словами свідків події, спочатку на СТО було чути звук вибуху, після якого з будівлі вибігла людина, а вже потім почалась пожежа.  Однак у ДСНС повідомили, що під час загоряння ніхто не постраждав.

 Фото: пожежа в Києві (t.me/dsns_telegram)

Пожежа у складському приміщенні під Києвом

Нагадаємо, кілька тижнів тому під Києвом спалахнула сильна пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння тоді становила близько тисячі квадратних метрів.

Для гасіння було залучено 45 осіб особового складу та 10 одиниць спецтехніки.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

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КиївДСНССТОПожежа