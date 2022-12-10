Сольний прохід Дончіча з данком після перехоплення: момент дня в НБА

Словенський універсал подарував найкрутіший епізод дня в НБА. Наприкінці третьої чверті він перехопив м'яч біля власної штрафної лінії, пройшов через увесь майданчик і ефектно вгатив "апельсин" згори.

Традиційно Дончіч став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 11 передач. Загалом у грі словенець провів 36,5 хвилин.

Старань Дончіча, однак, забракло для перемоги над "Мілуокі Бакс". Янніс Адетокунбо та компанія зім'яли "Маверікс" у фінальній чверті та відсвяткували виїзну перемогу (106:105). У зоні плей-офф залишилися обидві команди.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18.

На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".