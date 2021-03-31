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Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 08:00
Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине потеплело до +17 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине в среду, 31 марта, теплая и солнечная. Температура воздуха в западных областях достигнет +17.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

На территории всей Украины сегодня будет переменная облачность и без осадков. На западе днем будет +14+17, а ночью +4+7. На севере страны ожидается днем +10+15, а ночью -2+6.

Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

В центральных областья синоптики прогнозируют днем +10+16, а ночью -1+6. На западе и юге страны днем будет +10+13, а ночью от -2 до 0.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже тепло и без осадков. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.

Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Ранее сообщалось, что погода в Украине в последний день марта порадует теплом, и почти везде будет сухо и солнечно, только в ряде регионов ожидаются осадки в виде дождей.

Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.

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