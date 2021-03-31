Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в среду, 31 марта, теплая и солнечная. Температура воздуха в западных областях достигнет +17.

Прогноз во всех регионах

На территории всей Украины сегодня будет переменная облачность и без осадков. На западе днем будет +14+17, а ночью +4+7. На севере страны ожидается днем +10+15, а ночью -2+6.

В центральных областья синоптики прогнозируют днем +10+16, а ночью -1+6. На западе и юге страны днем будет +10+13, а ночью от -2 до 0.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже тепло и без осадков. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.