Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в среду, 31 марта, теплая и солнечная. Температура воздуха в западных областях достигнет +17.
Прогноз во всех регионах
На территории всей Украины сегодня будет переменная облачность и без осадков. На западе днем будет +14+17, а ночью +4+7. На севере страны ожидается днем +10+15, а ночью -2+6.
В центральных областья синоптики прогнозируют днем +10+16, а ночью -1+6. На западе и юге страны днем будет +10+13, а ночью от -2 до 0.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня тоже тепло и без осадков. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в последний день марта порадует теплом, и почти везде будет сухо и солнечно, только в ряде регионов ожидаются осадки в виде дождей.
Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.