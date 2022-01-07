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Солнечно и небольшой мороз: погода 8 января

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Украина, Пятница 07 января 2022 20:00
Солнечно и небольшой мороз: погода 8 января Фото: погода в Украине на 8 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В субботу, 8 января, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, но с небольшими морозами. Температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки обещают только в западных областях. Снег пройдет во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Там дневная температура будет 0...-2 градуса, а ночью - от -5 до -9 мороза.

Теплее всего будет на юге страны. Днем там 0...+4 градуса, а ночью до -6. Холодно будет на востоке - ночью столбики термометров покажут -7...-13 грдусов. Однако днем будет 0...-2.

В северных и центральных областях в светлое время суток прогнозируют 0...-1 градус, а ночью до -8.

Солнечно и небольшой мороз: погода 8 января

Напомним, 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 6,5 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

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