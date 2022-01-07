Сонячно та невеликий мороз: погода 8 січня

У суботу, 8 січня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду, але з невеликими морозами. Температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Опади обіцяють лише у західних областях. Сніг пройде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Там денна температура буде 0...-2 градуси, а вночі - від -5 до -9 морозу.

Найтепліше буде на півдні країни. Вдень там 0...+4 градуси, а вночі -6. Холодно буде на сході - вночі стовпчики термометрів покажуть -7...-13 градусів. Проте вдень 0...-2.

У північних та центральних областях у світлу пору доби прогнозують 0...-1 градус, а вночі до -8.