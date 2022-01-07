Сонячно та невеликий мороз: погода 8 січня
У суботу, 8 січня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду, але з невеликими морозами. Температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади обіцяють лише у західних областях. Сніг пройде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Там денна температура буде 0...-2 градуси, а вночі - від -5 до -9 морозу.
Найтепліше буде на півдні країни. Вдень там 0...+4 градуси, а вночі -6. Холодно буде на сході - вночі стовпчики термометрів покажуть -7...-13 градусів. Проте вдень 0...-2.
У північних та центральних областях у світлу пору доби прогнозують 0...-1 градус, а вночі до -8.
Нагадаємо, 5 січня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала 6,5 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за рекордне значення температури для цього дня 1961 року.