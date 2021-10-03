UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 октября по всей территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха местами днем достигнет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях столбики термометра днем покажут +15 +19 градусов, ночью же упадут до +3 +8.

На севере страны ожидается днем до +12 +16 градусов, а ночью похолодает до +3 +5.

В восточных областях температура воздуха днем будет достигать +12 +15, а ночью снизится до +3 +5.

На юге страны днем синоптики прогнозируют до +14 +18, ночью температура будет колебаться в пределах +3 +9.

В центральных областях столбики термометра днем покажут +13 +17, а ночью опустятся до +3 +5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов, а ночью упадет до +3 +5.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеУкргидометцентр