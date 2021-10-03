Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

В западных областях столбики термометра днем покажут +15 +19 градусов, ночью же упадут до +3 +8.

На севере страны ожидается днем до +12 +16 градусов, а ночью похолодает до +3 +5.

В восточных областях температура воздуха днем будет достигать +12 +15, а ночью снизится до +3 +5.

На юге страны днем синоптики прогнозируют до +14 +18, ночью температура будет колебаться в пределах +3 +9.

В центральных областях столбики термометра днем покажут +13 +17, а ночью опустятся до +3 +5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов, а ночью упадет до +3 +5.