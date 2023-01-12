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У Соледарі прикордонники з мінометів ліквідували групу "вагнерівців"

Фото: прикордонники знищили у Соледарі групу "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники знищили у Соледарі (Донецька область) групу бойовиків ПВК "Вагнера". Захисники застосували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

За даними прикордонників, "вагнерівці" намагалися просуватися малими групи до міської забудови у Соледарі. Піхотинці зосереджувалися на одному з подвір'їв.

Захисники вдарили по "вагнерівцях" з мінометів калібру 82-мм, після чого окупанти відступили.

"У результаті обстрілу завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що даними Міноборони, у Соледарі тривають запеклі бої, проте українські військові тримають оборони та завдають ворогу втрат.

Детальніше про ситуацію у Соледарі та на Бахмутському напрямку читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі".

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