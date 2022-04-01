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Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и вернулись домой, - "Медиазона"

Новина українською →
Цхинвали, Пятница 01 апреля 2022 08:56
Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и вернулись домой, - "Медиазона" Фото: осетины отказались воевать против Украины (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать на территории Украины, около 300 человек уже вернулись домой. Причиной стало манера ведения боевых действий со стороны российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".

Сообщается, что часть южноосетинских военных отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Информацию об этом подтвердил бывший "президент" Эдуард Кокойты.

По словам источника "Медиазоны", вернулись около 300 военных. Ситуация обострилась в том числе из-за того, что российское командование не разрешало им забирать тела погибших с поля боя.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для наступления на Украину.

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