Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и вернулись домой, - "Медиазона"

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать на территории Украины, около 300 человек уже вернулись домой. Причиной стало манера ведения боевых действий со стороны российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона" .

Сообщается, что часть южноосетинских военных отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Информацию об этом подтвердил бывший "президент" Эдуард Кокойты.

По словам источника "Медиазоны", вернулись около 300 военных. Ситуация обострилась в том числе из-за того, что российское командование не разрешало им забирать тела погибших с поля боя.