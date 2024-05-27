ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Солдат армії РФ виховують політруки на цитатах Сталіна, - британська розвідка

Росія, Понеділок 27 травня 2024 11:34
UA EN RU
Солдат армії РФ виховують політруки на цитатах Сталіна, - британська розвідка Фото: російські солдати виховуються у сталінських традиціях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Головне політичне управління міноборони Росії 22 травня випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який покликаний допомогти політрукам у політичному вихованні солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців.

За даними британської розвідки, у 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління, оскільки тоді вважалося за необхідне знову запровадити політичну освіту армію.

Горемикін цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога. Журнал наголошує, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти". Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення, йдеться у повідомленні.

"Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", на території Росії між 2012 і 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%. В Україні залишилося лише 4% прихильників Сталіна.

При цьому абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну з Україною. З лютого 2022 року частка прихильників війни коливається близько 75%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сталин Війна в Україні
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію