Солари будет и.о. главного тренера "Реала" не более двух недель

Фото: Сантьяго Солари (realmadrid.com)

По истечению этого срока клубу придется назвать имя постоянного наставника

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари не может находиться в этом статусе более 15 дней. Об этом информирует Marca.

По правилам Федерации футбола Испании, клуб может иметь временного тренера только на протяжении 15 дней. По истечению этого срока клуб должен назначить постоянного главного тренера.

Солари может дебютировать во главе "сливочных" уже 31 октября, когда команда выйдет на первый матч 1/16 финала Кубка Испании с "Мелильей".

Напомним, ранее "Реал" уволил Хулена Лопетеги, под руководством которого клуб провалил начало нынешнего сезона. Заменой Лопетеги может стать итальянский специалист Антонио Конте.