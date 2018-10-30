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Соларі буде в.о. головного тренера "Реала" не більше двох тижнів

Новини » Спорт    30.10.2018 - 09:32
Фото: Сантьяго Соларі (realmadrid.com)
Фото: Сантьяго Соларі (realmadrid.com)

По закінченню цього терміну клубу доведеться назвати ім'я постійного наставника

Виконуючий обов'язки головного тренера мадридського "Реала" Сантьяго Соларі не може перебувати в цьому статусі більше ніж 15 днів. Про це інформує Marca.

За правилами Федерації футболу Іспанії, клуб може мати тимчасового тренера тільки протягом 15 днів. По закінченню цього терміну клуб повинен призначити постійного головного тренера.

Соларі може дебютувати на чолі "вершкових" вже 31 жовтня, коли команда вийде на перший матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Мелілья".

Нагадаємо, раніше "Реал" звільнив Хулена Хулен Лопетегі, під керівництвом якого клуб провалив початок нинішнього сезону. Заміною Хулен Лопетегі може стати італійський фахівець Антоніо Конте.

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