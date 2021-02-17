"Сокрушительный конец правления": в США взорвали здание Trump Plaza

В американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси взорвали здание Trump Plaza, в котором находился отель и казино. Сооружение было заброшено несколько лет и начало разрушаться.

Об этом сообщает Associated Press .

Здание, которое принадлежало 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, снесли серией управляемых взрывов. Оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут к началу лета.

Некоторые фрагменты здания могут использовать защитники окружающей среды, которые хотят построить искусственный рыболовный риф у побережья Атлантик-Сити.

Многие американские телеканалы транслировали снос сооружения. Ведущие назвали его "сокрушительным концом правления" Трампа.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

В комплекс Trump Plaza входит еще несколько зданий - в ближайшее время их снесут с применением тяжелой техники.

Хотя здание построил Трамп, теперь оно принадлежит другому миллиардеру Карлу Айкану, который в 2016 году приобрел обанкротившееся казино.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY — The Recount (@therecount) February 17, 2021

Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать средства на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. В итоге деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.

Trump Plaza открыли в 1984 году, и какое-то время это было самое успешное казино в Атлантик-Сити. Отель-казино Trump Plaza закрыли в 2014 году.