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"Сокрушительный конец правления": в США взорвали здание Trump Plaza

Новина українською → Атлантик-Сити, Среда 17 февраля 2021 19:29
"Сокрушительный конец правления": в США взорвали здание Trump Plaza Фото: обрушение здания Trump Plaza (скрин)
Автор: РБК-Украина

В американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси взорвали здание Trump Plaza, в котором находился отель и казино. Сооружение было заброшено несколько лет и начало разрушаться.

Об этом сообщает Associated Press.

Здание, которое принадлежало 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, снесли серией управляемых взрывов. Оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут к началу лета.

Некоторые фрагменты здания могут использовать защитники окружающей среды, которые хотят построить искусственный рыболовный риф у побережья Атлантик-Сити.

Многие американские телеканалы транслировали снос сооружения. Ведущие назвали его "сокрушительным концом правления" Трампа.

В комплекс Trump Plaza входит еще несколько зданий - в ближайшее время их снесут с применением тяжелой техники.

Хотя здание построил Трамп, теперь оно принадлежит другому миллиардеру Карлу Айкану, который в 2016 году приобрел обанкротившееся казино.

Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать средства на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. В итоге деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.

Trump Plaza открыли в 1984 году, и какое-то время это было самое успешное казино в Атлантик-Сити. Отель-казино Trump Plaza закрыли в 2014 году.

Напомним, 13 февраля Сенат Соединенных Штатов не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

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