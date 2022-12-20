ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сокіл" розгромив "Дніпро" в центральному матчі дня та очолив хокейний чемпіонат

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 грудня 2022 16:35
"Сокіл" розгромив "Дніпро" в центральному матчі дня та очолив хокейний чемпіонат Фото: "Сокіл" здолав "Дніпро" в столиці (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою столичного "Сокола" завершилася зустріч у хокейній першості України проти херсонського "Дніпра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Дніпро" – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Шайби: Чердак, 26:48, Бондарєв, 35:45, 43:59, 55:52, Янішевський, 42:24 – Гребеник, 00:48

"Щуки" повели в рахунку вже на 1-й хвилині. Це Гребеник наважився кинути з дистанції ліворуч, а Сердюк виявився неготовим до такого пострілу. Як наслідок, шайба від стійки залетіла в сітку воріт.

Відігратися кияни зуміли вже в другому періоді. Чердак підібрав "диск" після вкидання у правій зоні та потужним кидком правою рукою відправив шайбу під ближню стійку. Захарченко, як і його колега в дебюті, врятувати "Дніпро" не зміг.

А далі до справи взявся ветеран Бондарєв. Спершу він у більшості класно пробив із близької відстані після передачі Янішевського. Далі останній на старті третьої 20-хвилинки закріпив перевагу "Сокола". Потім Бондарєв зіграв на добиванні після пострілу Благого, а на десерт оформив хет-трик у подвійній більшості.

Завдяки цій перемозі столичний гранд вийшов у лідери чемпіонату. В активі "соколят" 39 очок за 17 матчів. "Кременчук", який провів на два поєдинки менше, має 37 пунктів, а "Дніпро" – 33 бали (13 матчів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сокол Чемпионат Украины хоккей
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах