"Сокіл" поїхав на тренувальні збори за кордон

Столичний гранд у понеділок вирушив у довгу подорож на польську землю. Підопічні Олега Шафаренка рухатимуться до пункту призначення клубним автобусом орієнтовно 16,5 годин.

На вечір вівторка "Сокіл" запланував перше тренування. Натомість 16-18 серпня команда гратиме в Турнірі чотирьох мерів проти трійки польських клубів – "Унії" з Освенцима, ГКС "Тихи" та "Заглембє" зі Сосновця. Потім кияни матимуть ще кілька спарингів.

На збори до Польщі "Сокіл" поїхав фактично в повному складі. З обойми випав лише травмований нападник Віктор Захаров. Окрім того, з чемпіоном України поки тренуються Гавриїл Сімчук і Микола Кравченка. Вони планують працевлаштуватися за океаном.

"Сокіл" у 2023 році

Кияни навесні стали чемпіоном України. У фіналі плей-офф першості "соколята" виграли серію в "Кременчука" (3:2).

У сезоні 2023/24 "Сокіл" стартуватиме в Континентальному кубку. Столичний колектив розпочне змагання з другого етапу, де потрапив до групи D. Квартет команд гратиме одноколовий груповий етап у столиці Сербії. Наразі відомі два суперники – "Црвена Звезда" та "Ференцварош".

У міжсезоння "Сокіл" підписав низку новачків. До Києва переїхали воротар Дьяченко (раніше орендований), а також нападники Бородай, Захаров і Ромащенко. Також роботу з командою відновив тренер Шафаренко.