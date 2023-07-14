"Сокіл" повернув дворазового чемпіона України на посаду тренера

41-річний фахівець повернувся до лав "соколят". Він тренуватиме столичний гранд після річної паузи.

Шафаренко змінив на посаді Костянтина Сімчука. Останній відтепер буде генеральним менеджером "Сокола" та, можливо, ввійде до оновленого тренерського штабу. Обидва фахівці працювали в структурі киян із відродження клубу в 2020 році.

Саме тоді Шафаренко вперше очолив "Сокіл". Із ним біля керма вітчизняний гранд здобув 2 чемпіонські титули та Кубок України-2022. Розпочав кар'єру з посади асистента головного тренера збірної України Савицького.

"Сокіл" у 2023 році

Кияни навесні стали чемпіоном України. У фіналі плей-офф першості "соколята" виграли серію в "Кременчука" (3:2).

У сезоні 2023/24 "Сокіл" стартуватиме в Континентальному кубку. Столичний колектив розпочне змагання з другого етапу, де потрапив до групи D. Квартет команд гратиме одноколовий груповий етап у столиці Сербії. Наразі відомі два суперники – "Црвена Звезда" та "Ференцварош".

У міжсезоння "Сокіл" підписав низку новачків. До Києва переїхали воротар Дьяченко (раніше орендований), а також нападники Бородай, Захаров і Ромащенко.