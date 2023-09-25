"Сокіл" поповнив команду дворазовим чемпіоном України

Чемпіон України продовжив комплектацію команди перед стартом у вітчизняній першості. Новачок столичного гранда підписав контракт після річної паузи в кар'єрі.

Вихованець білоцерківського "Білого Барса" Разумов дебютував у чемпіонаті України в 16 років. За плечима тепер 24-річного хокеїста виступи в рідній команді, "Бостон Джуніор Брюїнз" в американській PHL і донецький "Донбас". У вітчизняній першості загалом він провів 183 матчі, в яких закинув 49 шайб і віддав 79 результативних передач.

У лавах "гірників" Разумов грав у 2019-2022 рр. За цей час нападник двічі став чемпіоном України (2019, 2021) та здобув "срібло" в сезоні 2019/20. Залучався до таборів національної команди. Торік відмовився від переходу в "Сокіл" і впродовж року виступав у любителях.

Сезон 2023/24 стартував розіграшем Кубка України в середині вересня. Переможцем турніру став "Кременчук". У фіналі на рідній арені "Айсберг" віце-чемпіон здолав "Сокіл" (4:3).