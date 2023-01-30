"Сокіл" переграв "Дніпро" та знову вийшов у лідери хокейної першості

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Дніпро" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайби: Мазур, 35:53, Янішевський, 38:37, Благий, 59:45

Після дошкульної поразки в суботу "соколята" вийшли на домашній лід із наміром узяти реванш у "щук". У першому періоді гра була загалом рівною. Проте, херсонці часом не встигали за випадами столичної команди, тож зібрали чимало штрафних хвилин. Утім, реалізувати більшість "Сокіл" не зумів.

Використати свої моменти підопічні Костянтина Сімчука змогли в другій 20-хвилинці. Відкрив рахунок Мазур – Сисак із центральної зони відпасував ліворуч Чердаку, а той пробив із лівої зони вкидання. Капітану киян залишалося лише підправити шайбу перед воротами.

"Дніпро" швидко отримав нагоду відігратися. "Сокіл" із фолами опинився в подвійній меншості. Проте, реалізувати більшість 5 на 3 за півтори хвилини херсонці так і не зуміли. Розплата настала майже моментально. Щойно "соколята" опинилися в рівних складах, як відразу організували затяжну атаку, на фініші якої Янішевський з другої спроби проштовхнув шайбу за лінію.

А в третьому періоді господарі могли робити рахунок розгромним. У середині 20-хвилинки той же Янішевський утік на побачення з воротарем, але в останній момент був збитий оборонцем. Однак, сам постраждалий не зміг переграти Захарченка з буліта. Але на останній хвилині Благий закинув у порожні ворота.

Три шайби без відповіді забезпечили "Соколу" повернення в лідери регулярного чемпіонату. Кияни набрали 47 очок за 21 матч. "Дніпро" опустився на друге місце (45 пунктів, 19 матчів). Третім іде "Кременчук" – 43 (19).