Українець переведений в третю команду володаря Кубка Стенлі-2023
Оборонець збірної України Артур Чолач розпочне новий сезон у складі "Тахо Найт Монстерз" із північноамериканської Хокейної ліги Східного узбережжя (ECHL).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Уродженець Львова залишився в системі "Вегас Голден Найтс". Однак, замість виступів за фарм-клуб – "Гендерсон Сілвер Найтс" в Американській хокейній лізі – захищатиме кольори третьої команди франшизи.
Чолач у липні потрапив до лав "срібних лицарів" після третього в кар'єрі таборі розвитку "Вегаса". Проте, закріпитися в другій команді невадців не зумів. Як мінімум на старті сезону 2024/25 він виступатиме в ECHL.
"Голден Найтс" обрали Чолача під 190-м номером драфту НХЛ у 2021 році. Минулий рік він відіграв за "Су-Фолс Стемпід" у Хокейній лізі США (USHL). Там українець провів 57 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 14 результативних передач.
Що відомо про ECHL
Третя після НХЛ професіональна ліга в Північній Америці, заснована в 1988 році. Клуби ліги афілійовані з командами АХЛ і НХЛ.
29 клубів входять до двох конференцій – Західної та Східної. Вони натомість поділяються на чотири дивізіони – Північний, Південний, Центральний та Гірський. "Тахо" змагатиметься якраз в останньому. Прийдешній сезон буде дебютним для команди зі Стейтлайна.
Найтитулованіший клуб і чинний чемпіон ліги – "Флорида Еверблейдс" (4 трофеї). Переможець плей-офф сезону отримує Кубок Келлі на честь першого комісара ECHL.
До слова, раніше НХЛ впустила нових росіян на прийдешній сезон.
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