Українець переведений в третю команду володаря Кубка Стенлі-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Уродженець Львова залишився в системі "Вегас Голден Найтс". Однак, замість виступів за фарм-клуб – "Гендерсон Сілвер Найтс" в Американській хокейній лізі – захищатиме кольори третьої команди франшизи.

Чолач у липні потрапив до лав "срібних лицарів" після третього в кар'єрі таборі розвитку "Вегаса". Проте, закріпитися в другій команді невадців не зумів. Як мінімум на старті сезону 2024/25 він виступатиме в ECHL.

"Голден Найтс" обрали Чолача під 190-м номером драфту НХЛ у 2021 році. Минулий рік він відіграв за "Су-Фолс Стемпід" у Хокейній лізі США (USHL). Там українець провів 57 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 14 результативних передач.

Що відомо про ECHL

Третя після НХЛ професіональна ліга в Північній Америці, заснована в 1988 році. Клуби ліги афілійовані з командами АХЛ і НХЛ.

29 клубів входять до двох конференцій – Західної та Східної. Вони натомість поділяються на чотири дивізіони – Північний, Південний, Центральний та Гірський. "Тахо" змагатиметься якраз в останньому. Прийдешній сезон буде дебютним для команди зі Стейтлайна.

Найтитулованіший клуб і чинний чемпіон ліги – "Флорида Еверблейдс" (4 трофеї). Переможець плей-офф сезону отримує Кубок Келлі на честь першого комісара ECHL.