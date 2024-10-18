"Сокіл" матчем з дев'ятьма шайбами стартував у Континентальному кубку

Континентальний кубок, 2-й раунд, 1-й тур

"Ріттен" – "Сокіл" – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Шайби: Кульєтта, 18:11, Джакомуцци, 27:14, Хйорт, 33:52, Фінк, 35:16, Костнер, 55:30 – Захаров, 05:57, 40:19, Ромащенко, 32:15, Толстушко, 40:38

Тренер киян Олег Шафаренко назвав "Ріттен" найбільш небезпечним суперником у групі, де грає "Сокіл". До того ж чемпіон Італії приймає турнір у рідних стінах. Зважаючи на всі ці обставини, шанси на перемогу в українського клубу були мінімальні. Але наша команда виглядала дуже пристойно.

Українці шокували місцеву публіку, відкривши рахунок у матчі – на 6-й хвилині відзначився Захаров. Все, що вдалося господарям до перерви, це зрівняти рахунок.

У другому періоді "Ріттен" виглядав вже солідніше. Команда гостріше атакувала, створювала моменти, і цілком заслужено закинула три шайби, на які українці відповіли лише одною (відзначився Ромащенко). На жаль, у моментах, коли у ворота киян влітали третій та четвертий голи, невпевнено діяв і наш воротар Дяченко. Не дивно, що під кінець періоду його замінили іншим голкіпером – Петровим.

Початок заключної 20-хвилинки став справжньою феєрією від "Сокола". Не встигла хвилинна стрілка годинника зробити коло, як у ворота італійців влетіли одна за одною дві шайби. Спочатку Захаров відгукнувся на ідеальний пас Бородая, а згодом Толстушко зрівняв рахунок сильним дальнім кидком.

Після цього команди стали діяти обережніше, розуміючи ціну помилки. На жаль, помилилися кияни. Захаров "заробив" необов'язкове вилучення, а італійці вміло скористалися нагодою.

До завершення гри залишалося менше п'яти хвилин. Теоретично шанс відігратися ще був. Але кияни стали нервувати, отримали ще один двохвилинний штраф. Тож врятувати гру не змогли.

У іншому матчі стартового туру словенський "Єсеніце" відносно легко здолав хорватський "Сисак" (3:1). Саме зі словенцями кияни проведуть другий поєдинок. Він відбудеться 19 жовтня, початок – о 17:00 за київським часом.