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"Сокіл" отримав графік матчів Континентального кубка: хто в суперниках чемпіона України

Ріттен, Неділя 13 жовтня 2024 16:02
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"Сокіл" отримав графік матчів Континентального кубка: хто в суперниках чемпіона України Фото: У грі київський "Сокіл" (ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

Київський "Сокіл" отримав повний перелік опонентів у другому раунді хокейного Континентального кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації хокею.

"Сокіл" розпочне змагання з другого раунду. Кияни 18-20 жовтня зіграють в міні-турнірі за участю чотирьох команд. Суперниками підопічних Олега Шафаренка будуть італійський "Ріттен", словенський "Єсеніце" та хорватський "Сисак".

Останній клуб здобув право грати у другому раунді, перемігши у групі в першому. Хорвати пройшли стартовий етап більш ніж впевнено, розгромивши всіх суперників: бельгійський "Льєж" (6:1), сербську "Црвену Звезду" (7:1) та болгарський "Ірбіс" (15:1).

Матчі "Сокола" в Континентальному кубку

  • "Ріттен" – "Сокіл", 18 жовтня, 20:00
  • "Єсеніце" – "Сокіл", 19 жовтня. 16:00
  • "Сокіл" – "Сисак", 20 жовтня. 16:00

До наступного раунду вийде лише переможець квартету. Матчі півфінального етапу відбудуться 15-17 листопада у словацькій Жиліні. На переможця групи, де гратимуть кияни, вже чекають такі суперники: "Жиліна" (Словаччина), "Кардіфф Девілз" (Велика Британія) та "Арлан" (Казахстан).

"Сокіл" вдруге поспіль стартуватиме в другому раунді Континентального кубку. Минулого року кияни посіли третє місце в групі, здобувши одну перемогу в трьох матчах, і не пробилися до наступної стадії. Востаннє український клуб долав другий раунд турніру в сезоні 2019/20, коли до наступного етапу пробився донецький "Донбас".

&quot;Сокіл&quot; отримав графік матчів Континентального кубка: хто в суперниках чемпіона України

Суперники "Сокола": що відомо

"Ріттен" – 6-разовий чемпіон Італії, чинний переможець Серії А. До національного титулу минулого сезону додав трофей Альпійської хокейної ліги, в якому грають клуби з Італії, Австрії та Словенії.

"Єсеніце" – 4-разовий чемпіон Словенії. В Континентальному кубку востаннє грав у сезоні 2022/23, вибув у третьому раунді.

"Сисак" – 2-разовий чемпіон Хорватії. В Континентальному кубку виступав у сезоні 2022/23, вибув у другому раунді.

Раніше вінгер "Юти" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ.

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