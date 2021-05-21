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Сохранение импорта в отопительный сезон может помешать интеграции Украины в ENTSO-E, - Буславец

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Киев, Пятница 21 мая 2021 17:14
Сохранение импорта в отопительный сезон может помешать интеграции Украины в ENTSO-E, - Буславец Фото: сохранение импорта в отопительный сезон может помешать интеграции Украины в ENTSO-E (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сохранение коммерческого импорта в отопительный сезон может негативно повлиять на планы Украины присоединиться к объединенной энергосистеме Европейского союза ENTSO-E в 2023 году.

Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец в Facebook.

"Украинская энергосистема должна работать изолированно - это условие энергетической евроинтеграции (до ENTSO - E, - ред). Какой сигнал мы посылаем партнерам в ЕС, когда демонстрируем, что зимой нам нужен коммерческий импорт? Когда регулятор демонстрирует недоверие к собственной генерации", - отметила экс-министр.

Она подчеркнула, украинская энергосистема не потребует импорта в отопительный сезон, если график работы и ремонтов АЭС не искаженный, а на ТЭС достаточно угля.

Экс-министр подчеркнула, что вопрос импорта тока из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества должен рассматриваться исключительно в контексте запланированной на 2023 год интеграции в ENTSO-E.

"Предлагаю рассматривать вопрос импорта исключительно в парадигме нашего вступления в ENTSO-E. Даже без политического аспекта и без понятной всем энергетикам экономического ущерба от демпинга заклятых "партнеров", - отметила Буславец.

Напомним, 20 мая глава системного оператора НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький заявил, что Украина точно присоединится к энергетической системе ЕС в 2023 году.

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