Збереження імпорту в опалювальний сезон може завадити інтеграції України до ENTSO-E, - Буславець

Збереження комерційного імпорту в опалювальний сезон може негативно вплинути на плани України приєднатися до об’єднаної енергосистеми Європейського союзу ENTSO-E у 2023 році.

Про це повідомила екс-міністр енергетики Ольга Буславець у Facebook.

"Українська енергосистема має працювати ізольовано - це умова енергетичної євроінтеграції (до ENTSO-E, - ред). Який сигнал ми посилаємо партнерам в ЄС, коли демонструємо, що взимку нам потрібен комерційний імпорт? Коли регулятор демонструє недовіру до власної генерації", - зазначила екс-міністр.

Вона наголосила, українська енергосистема не потребуватиме імпорту в опалювальний сезон, якщо графік роботи і ремонтів АЕС не викривлений, а на ТЕС достатньо вугілля.

Екс-міністр наголосила, що питання імпорту струму з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства має розглядатися виключно в контексті запланованої на 2023 рік інтеграції до ENTSO-E.

"Пропоную розглядати питання імпорту виключно в парадигмі нашого вступу до ENTSO-E. Навіть без політичного аспекту та без зрозумілої усім енергетикам економічної шкоди від демпінгу заклятих "партнерів", - зазначила Буславець.