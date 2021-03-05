Сохранение экспортной пошлины на металлолом поможет наполнять госбюджет, - нардеп

"Если этот законопроект как можно быстрее будет принят, мы сохраним сегодня тысячи рабочих мест наших металлургов", - сказала Буймистер.



Она также подчеркнула: металлургическая отрасль дает значительные поступления в государственный бюджет, поэтому государство должно обеспечить ее стабильное функционирование за сохранность наличии в стране достаточного количества сырья, которым является металлолом.

"Металлургическое производство - это наполнение бюджета. Поэтому когда мы говорим о металлоломе, то мы должны понимать, что это не вопрос только одного индустрии. Это в принципе вопрос наполнения украинского бюджета, оплаты зарплат медикам, учителям и всем социальным категориям населения", - отметила Буймистер.

По ее словам, на сегодня многие страны устанавливают экспортные пошлины на лом, чтобы защитить своего производителя, ведь металлолом дефицитное сырьем.

"Каждая страна, с учетом интересов национальной безопасности, может принимать те или иные ограничительные меры для того сырья, которого не хватает. Сегодня в нашей стране это именно металлолом", - подчеркнула депутат.