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Сьогодні стартує плей-офф за УПЛ: розклад перехідних матчів та де дивитися

Четвер 29 травня 2025 11:05
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Сьогодні стартує плей-офф за УПЛ: розклад перехідних матчів та де дивитися Фото: "Ворскла" вперше за майже 30 років може вилетіти з УПЛ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 29 травня стартують перехідні матчі за право зіграти в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт УПЛ.

Чотири претенденти на еліту

Першими на поле вийдуть футболісти "Кудрівки" та полтавської "Ворскли". Матч розпочнеться о 15:30 на столичній "Оболонь-Арені".

"Кудрівка", що представляє однойменне село Корюківського району Чернігівської області, фінішувала в чемпіонаті Першої ліги на четвертому місці. Команда вперше настільки близько підібралася до вітчизняної футбольної еліти.

Стосовно "Ворскли", вона незмінно грає у найвищому дивізіоні починаючи з 1996 року. За цей час команда двічі була бронзовим призером чемпіонатів України, здобувала Кубок. В європейських клубних турнірах протистояла таким грандам, як лондонський "Арсенал", португальські "Бенфіка" і "Спортінг", бельгійський "Андерлехт". І після всього цього команда опинилася на грані вильоту.

В іншому матчі сьогодні зіграють столичний "Лівий Берег" та харківський "Металіст 1925". Гра відбудеться на арені "Лівий Берег" у Київській області. Початок – о 18:00.

Столична команда рік тому здобула право грати в УПЛ у додатковому турнірі після зняття зі змагань "Дніпра-1". Тоді у півфіналі "лелеки" здолали саме "Металіст 1925" (0:0, по пенальті – 5:4). Поточний сезон – дебютний для "Лівого Берега" в еліті.

"Металіст 1925" грав в УПЛ з 2021 по 2024 роки. І тепер, після річної перерви, прагне повернутися.

Зазначимо також, що матчі-відповіді в обох парах призначені на неділю, 1 червня.

Плей-офф за право грати в УПЛ, перші матчі

Четвер, 29 травня

  • 15:30, "Кудрівка" – "Ворскла"
  • 18:00, "Лівий Берег" – "Металіст 1925".

Сьогодні стартує плей-офф за УПЛ: розклад перехідних матчів та де дивитися

Де дивитися матчі

Поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше лідер "Олександрії" попрощався з командою після історичного "срібла".

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