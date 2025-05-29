Сегодня стартует плей-офф за УПЛ: расписание переходных матчей и где смотреть

Сегодня, 29 мая стартуют переходные матчи за право сыграть в украинской Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Четыре претендента на элиту

Первыми на поле выйдут футболисты "Кудривки" и полтавской "Ворсклы". Матч начнется в 15:30 на столичной "Оболонь-Арене".

"Кудривка", представляющая одноименное село Корюковского района Черниговской области, финишировала в чемпионате Первой лиги на четвертом месте. Команда впервые настолько близко подобралась к отечественной футбольной элите.

Относительно "Ворсклы", она неизменно играет в высшем дивизионе начиная с 1996 года. За это время команда дважды была бронзовым призером чемпионатов Украины, получала Кубок. В европейских клубных турнирах противостояла таким грандам, как лондонский "Арсенал", португальские "Бенфика" и "Спортинг", бельгийский "Андерлехт". И после всего этого команда оказалась на грани вылета.

В другом матче сегодня сыграют столичный "Левый Берег" и харьковский "Металлист 1925". Игра состоится на арене "Левый Берег" в Киевской области. Начало - в 18:00.

Столичная команда год назад получила право играть в УПЛ в дополнительном турнире после снятия с соревнований "Днепра-1". Тогда в полуфинале "аисты" одолели именно "Металлист 1925" (0:0, по пенальти - 5:4). Текущий сезон - дебютный для "Левого Берега" в элите.

"Металлист 1925" играл в УПЛ с 2021 по 2024 годы. И теперь, после годичного перерыва, стремится вернуться.

Отметим также, что ответные матчи в обеих парах назначены на воскресенье, 1 июня.

Плей-офф за право играть в УПЛ, первые матчи

Четверг, 29 мая

15:30, "Кудривка" - "Ворскла"

18:00, "Левый Берег" - "Металлист 1925".

Где смотреть матчи

Поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.