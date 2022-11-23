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Сьогодні планові відключення світла будуть по всій країні, - "Укренерго"

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Україна, Середа 23 листопада 2022 08:37
Сьогодні планові відключення світла будуть по всій країні, - "Укренерго" Фото: в Україні сьогодні будуть діяти планові відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 23 листопада, у всіх областях України будуть планові відключення світла за графіками обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Обмеження будуть діяти протягом доби, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах нашої країни.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ДТЕК повідомили, що сьогодні в Одеській області тривають екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень у регіоні не діють.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, що зараз в Україні дефіцит електроенергії. Тому відключення світла необхідні, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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