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Соглашение о свободной торговле с Великобританией вступило в силу с 1 января

Киев, Пятница 01 января 2021 10:46
Соглашение о свободной торговле с Великобританией вступило в силу с 1 января
Фото: флаги Британии и Украины (me.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией вступило в силу с 1 января 2021 года. Документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, соглашение должно улучшить баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Великобританией.

По данным пресс-службы, Минэкономики проводится подготовка к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед".

Напомним, 16 декабря 2020 года Верховная рада ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Отметим, Европейский союз и Великобритания заключили соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Соглашение вступило в силу с 31 декабря 2020 года. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

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