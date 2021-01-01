Угода про вільну торгівлю з Великою Британією набрала чинності з 1 січня

Фото: прапори Британії та України (me.gov.ua)

Угода про вільну торгівлю України з Великою Британією вступила в дію з 1 січня 2021 року. Документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, угода повинна покращити баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією.

За даними прес-служби, Мінекономіки проводиться підготовка до нових угод з Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В‘єтнамом, Індонезією та Китаєм. Крім того, Україна розширює можливості для преференційного експорту товарів на ринки ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Грузії в рамках Регіональної конвенції "ПанЄвроМед".

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року Верховна рада ратифікувала угоду з Великобританією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Відзначимо, Європейський союз та Велика Британія уклали угоду про торгівлю та співробітництво після Brexit. Угода набрала чинності з 31 грудня 2020 року. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.