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Соглашение с ЕС об "открытом небе" могут подписать уже осенью, - Шмыгаль

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 14:43
Соглашение с ЕС об "открытом небе" могут подписать уже осенью, - Шмыгаль Фото: Шмыгаль назвал преимущества соглашения для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Соглашение Украины с Евросоюзом об "открытом небе" может быть подписано уже осенью. Это создаст больше выбора для путешествий и новые возможности для авиационной отрасли.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Хорошие новости по одному из пяти безвизов, которые мы планируем подписать с Евросоюзом. Совет ЕС дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. Это открывает возможности подписать документ уже осенью", - говорится в сообщении.

Премьер пояснил, что соглашение об Общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выигрывают украинские пассажиры и авиакомпании. Также, по его словам, это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.

Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами соглашения об Общем авиационном пространстве. В частности, с Украиной.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об "открытом небе" может быть подписано до конца 2020 года. Однако подписания документа отсрочили.

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