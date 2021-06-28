Соглашение с ЕС об "открытом небе" могут подписать уже осенью, - Шмыгаль
Соглашение Украины с Евросоюзом об "открытом небе" может быть подписано уже осенью. Это создаст больше выбора для путешествий и новые возможности для авиационной отрасли.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Хорошие новости по одному из пяти безвизов, которые мы планируем подписать с Евросоюзом. Совет ЕС дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. Это открывает возможности подписать документ уже осенью", - говорится в сообщении.
Премьер пояснил, что соглашение об Общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выигрывают украинские пассажиры и авиакомпании. Также, по его словам, это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.
Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами соглашения об Общем авиационном пространстве. В частности, с Украиной.
Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об "открытом небе" может быть подписано до конца 2020 года. Однако подписания документа отсрочили.