ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угоду з ЄС про "відкрите небо" можуть підписати вже восени, - Шмигаль

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 червня 2021 14:43
Угоду з ЄС про "відкрите небо" можуть підписати вже восени, - Шмигаль Фото: Шмигаль назвав переваги угоди для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Угода України з Євросоюзом про "відкрите небо" може бути підписана вже восени. Це створить більше вибору для подорожей та нові можливості для авіаційної галузі.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Гарні новини щодо одного з п’яти безвізів, які ми плануємо підписати з Євросоюзом. Рада ЄС дала згоду на укладання авіаційної угоди з Україною. Це відкриває можливості підписати документ вже восени", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр пояснив, що угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок авіаперевезень, від чого виграють українські пасажири та авіакомпанії. Також, за його словами, це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про "відкрите небо" може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.

Читайте РБК-Україна в Google News
авиа
NEWS
Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди
Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун