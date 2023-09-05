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Софію Київську та центр Львова хочуть віднести до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 20:50
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Софію Київську та центр Львова хочуть віднести до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: дві українські пам'ятки можуть внести до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Історичний центр Львова та Софійський собор у Києві мають бути внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Обидва об'єкти нині перебувають під загрозою через російське вторгнення.

Про це заявив керівник програми Всесвітньої спадщини Лазар Елунду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ці об'єкти перебувають під загрозою знищення. Були напади на буферні зони навколо цих об'єктів, і ми не знаємо, що станеться в майбутньому", - сказав Елунду.

Він зауважив, що комітет всесвітньої спадщини, засідання якого відбудеться 10-25 вересня в Ер-Ріяді, "ймовірно" прийме рішення "на основі думки експертів" про те, що об'єкти "явно перебувають у небезпеці".

Зазначимо, що центр Одеси вже внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою зникнення. І після того, як кілька його будівель наприкінці липня були, ЮНЕСКО назвала російський напад "зухвалим" та "нахабним".

Російські ракети тоді пошкодили понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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