Соединит шесть стран: Facebook и Google займутся укладкой подводных интернет-кабелей

Facebook и Google планируют проложить подводный интернет-кабель в Африку и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на газету The Wall Street Journal .

В Facebook сообщили, что будут вместе с Google участвовать в проекте по укладке подводной кабельной системы Apricot протяженностью 12 тысяч километров в Азии. Интернет-кабель соединит Японию, Тайвань, Гуам, Филиппины, Индонезию и Сингапур.

Также в рамках проекта 2Africa Facebook и несколько международных компаний прокладут подводный интернет-кабель, который соединит Сейшельские острова, Коморские острова, Анголу и Нигерию.

Следует добавить, что с помощью подводных интернет-кабелей компании намерены удовлетворить растущий спрос на 4G, 5G и широкополосный доступ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.