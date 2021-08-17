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Соединит шесть стран: Facebook и Google займутся укладкой подводных интернет-кабелей

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Вторник 17 августа 2021 15:43
Соединит шесть стран: Facebook и Google займутся укладкой подводных интернет-кабелей Новый подводный кабель называется Apricot (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Facebook и Google планируют проложить подводный интернет-кабель в Африку и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на газету The Wall Street Journal.

В Facebook сообщили, что будут вместе с Google участвовать в проекте по укладке подводной кабельной системы Apricot протяженностью 12 тысяч километров в Азии. Интернет-кабель соединит Японию, Тайвань, Гуам, Филиппины, Индонезию и Сингапур.

Также в рамках проекта 2Africa Facebook и несколько международных компаний прокладут подводный интернет-кабель, который соединит Сейшельские острова, Коморские острова, Анголу и Нигерию.

Следует добавить, что с помощью подводных интернет-кабелей компании намерены удовлетворить растущий спрос на 4G, 5G и широкополосный доступ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в 2021 году мобильные операторы покроют интернетом четыре основные международные трассы в Украине.

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