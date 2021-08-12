Четыре международные трассы Украины покроют интернетом: когда и какие

В этом году мобильные операторы покроют интернетом четыре основные международные трассы в Украине. Относительно железных дорог этот вопрос обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Что касается дорог, в этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы - "Киев - Одесса", "Киев - Днепр", "Киев - Харьков" и "Киев - Львов", - сказал министр в интервью телеканалу "1+1".

По его словам, ведомство упрощает бюрократические преграды и помогает операторам ускорить решение вопросов с местными властями, чтобы покрыть интернетом автодороги страны.

Относительно покрытия интернетом железной дороги Федоров отметил, что этот вопрос прорабатывается. "По сути, большинство длины железнодорожных путей проходят по нежилой территории, через небольшие населенные пункты. Операторам финансово невыгодно устанавливать вышки там, где очень малый спрос на связь", - уточнил он.

Министр добавил, что для решения покрытия малонаселенных территорий интернетом бизнесу необходима поддержка государства. Дискуссии по этой теме уже ведутся, уточнил Федоров.