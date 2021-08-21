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Содействовать эвакуации из Афганистана будут 12 стран, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

США получили предложения о помощи в транзите людей из Афганистана от 12 стран, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Это Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прайс также сообщил, что несколько стран сделали "щедрые предложения" по поводу размещения афганцев.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал о вывозе в аэропорт 169 американцев из гостиницы, которая расположена в 200 метрах от аэропорта. По его словам, для этого задействовали три вертолета.

США эвакуируют из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые не хотят оставаться в стране после захвата "Талибаном".

Вашингтон вывез 13 тыс. человек из страны с середины августа и больше 18 тыс. с июля. В аэропорту Кабула остаются около 6 тыс. американских военных. Президент США Джо Байден ожидает, что эвакуация завершится к концу августа.

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Афганистан