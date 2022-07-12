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В SOCAR заявили, что присоединяются к восстановлению Ирпеня

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Вторник 12 июля 2022 10:32
В SOCAR заявили, что присоединяются к восстановлению Ирпеня Фото: в SOCAR заявили, что присоединяются к восстановлению Ирпеня (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания SOCAR Energy Ukraine заявила, что примет участие в восстановлении города Ирпень, пострадавшего в результате вторжения войск РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, компания уже приняла участие в восстановлении разрушенной кровли Ирпенской школы №12 имени Зарифы Алиевой, а также замене окон и дверей. Кроме того, будет проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой, сообщил директор сети Игорь Орлов.

По словам мэра города Александра Маркушина, многие дома, школы и детские сады нуждаются в реконструкции. Для этого нужен большой ресурс и помощь.

"Ирпень призывает все предприятия в разных направлениях бизнеса приобщиться к восстановлению нашего прекрасного города. Мы предлагаем вам, чтобы имя ваших предприятий на всю жизнь было высечено в истории нашего Ирпеня", - добавил глава Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк.

Напомним, SOCAR Energy Ukraine - мультибрендовый комплекс, который объединяет розничную сеть на АЗК, крупную и мелкую оптовую торговлю всех видов топлива и импортного природного газа, а также собственную логистическую систему.

SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, в которых клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗС с удобной инфраструктурой вокруг: маркеты, рестораны, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, гардеробной, в том числе инклюзивные.

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