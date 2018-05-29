События на "Лесной": суд отдал второго задержанного на поруки

Срок действия постановления - до 27 июля

Деснянский районный суд Киева по делу относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Романа Шевченко - постановил отдать его под личное поручительство Бориславу Березе. Такое решение объявила судья Татьяна Зотько, передает корреспондент РБК-Украина.



"Суд постановил ходатайство следователя о применении меры пресечения удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде поручительства Березы", - сказала судья.

Также суд возложил на Шевченко следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, суду по требованию, не общаться со свидетелями. Срок действия постановления - до 27 июля.



Так, участнику конфликта на Дарынке Роману Шевченко просили избрать ночной домашний арест - с 20:00 до 8:00. Это отмечается в ходатайстве об избрании меры пресечения, которое зачитал следственный судья.

Отметим, у Шевченко есть жена и дочка в возрасте 10 месяцев. По словам следователя, он не имеет постоянного места работы и постоянного заработка. Следователь также отметил, что то, что он грубо нарушал порядок, установлено с видеозаписей.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера за замечание и исчез. Впоследствии его задержали.

В воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.