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События на "Лесной": суд отдал второго задержанного на поруки

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 17:58
Фото: заседание суда (РБК-Украина)
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Срок действия постановления - до 27 июля

Деснянский районный суд Киева по делу относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Романа Шевченко - постановил отдать его под личное поручительство Бориславу Березе. Такое решение объявила судья Татьяна Зотько, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил ходатайство следователя о применении меры пресечения удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде поручительства Березы", - сказала судья.

Также суд возложил на Шевченко следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, суду по требованию, не общаться со свидетелями. Срок действия постановления - до 27 июля.

Так, участнику конфликта на Дарынке Роману Шевченко просили избрать ночной домашний арест - с 20:00 до 8:00. Это отмечается в ходатайстве об избрании меры пресечения, которое зачитал следственный судья.

Отметим, у Шевченко есть жена и дочка в возрасте 10 месяцев. По словам следователя, он не имеет постоянного места работы и постоянного заработка. Следователь также отметил, что то, что он грубо нарушал порядок, установлено с видеозаписей.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера за замечание и исчез. Впоследствии его задержали.

В воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

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Теги публикации: избиение, пенсионеры, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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