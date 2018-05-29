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Події на "Лісовій": суд віддав другого затриманого на поруки

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:58
Фото: засідання суду (РБК-Україна)
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Строк дії ухвали - до 27 липня

Деснянський районний суд Києва по справі щодо подій на Даринку відносно одного із трьох затриманих - Романа Шевченка - ухвалив віддати його під особисте зобов'язання Бориславу Березі. Таке рішення оголосила суддя Тетяна Зотько, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Суд ухвалив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити частково. Застосувати запобіжний захід у вигляді порук Берези", - сказала суддя.

Також суд поклав на Шевченка наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за вимогою, не спілкуватися зі свідками. Строк дії ухвали - до 27 липня.

Так, учаснику конфлікту на Даринку Роману Шевченку просили обрати нічний домашній арешт - з 20:00 до 8:00. Це зазначається у клопотанні про обрання запобіжного заходу, яке зачитав слідчий суддя.

Зазначимо, у Шевченка є дружина і донька віком 10 місяців. За словами слідчого, він не має постійного місця роботи і постійного заробітку. Слідчий також зазначив, що те, що він грубо порушував порядок, встановлено з відеозаписів.

Нагадаємо, на території торгівельного центру "Bazar" зловмисник побив військового пенсіонера через зауваження та зник. Згодом його затримали. 

У неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

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Теги публікації: избиение, пенсионеры, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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