События в Буче не далеки от геноцида, - Джонсон

Британский премьер Борис Джонсон считает, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не далеки от понятия геноцида. И обещает новые санкции против России.

"Когда вы смотрите на то, что происходит в Буче, на откровения, которые мы видим из того, что (президент России, - ред.) Путин сделал в Украине, это, на мой взгляд, не так уж и далеко от геноцида, неудивительно, что люди реагируют так, как это происходит", - заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания и международное сообщество будут двигаться синхронно, чтобы ввести новые санкции в отношение режима Путина.