Событие мирового масштаба с фокусом на FinTech и финансы UAFIN.TECH 2020: преобразование COVID хаоса в катализатор роста

Пандемический кризис ускорил переход к цифровым технологиям, что привело к резкому росту электронной коммерции и увеличению внедрения видеоконференций, дистанционного обучения и финансовых технологий. Непростой путь развития заставляет компании решать более сложные вопросы и совершенствовать сферу финансовых услуг с высокими конкурентными преимуществами.

Решения, принятые в условиях кризиса, определяют будущее на десятки лет. Важность трансформации в финансовых услугах стала еще очевиднее. Как теперь будет выглядеть мировая финансовая, банковская и финтех-индустрия?

18 декабря 2020 года состоится третья ежегодная конференция UAFIN.TECH 2020, посвященная современным инструментам, методам и подходам к диджитал-трансформации финансового сектора и эволюции экосистемы финтеха в целом.

Конференция собирает глобальные компании, стартапы, инвесторов, ассоциации, политиков и лидеров технологий со всего мира для обмена знаниями и обсуждения сложных отраслевых тем современности.

Основа трансформации рынка построена на исследовании будущего. Мы проектируем будущее нашей страны с помощью экспертных прогностик, дискуссий и работой над финтех стратегией к 2030 году.

Направления исследования:

Будущее финансовой регуляции.

Большинство секторов FinTech остаются недостаточно урегулированными или запрещенными вовсе, что требует креативных юридический решений. Регуляторные "песочницы", "финтех мосты" и другие стимулы развития уже внедрены в Украине.

Будущее банкинга.

Украинские банки играют важную роль в становлении национальной финтех-индустрии, но сегодня смартфоны заменили банковские отделения, а поиск ближайшей доступной кассы превратился в посещение платежного терминала в соседнем доме. Финтех — это возможность существенно повысить эффективность финансовой и банковской системы и, как результат, всей экономики.

Будущее трансформации.

Местным игрокам нужно быть готовыми реагировать на новые тенденции, если они хотят выжить и процветать в этом нестабильном и конкурентном пространстве. Важным фактором успеха будет стек технологий, что сделает это возможным.

Будущее платежей.

Модернизация платежей для поддержки удобных вариантов оплаты заставляет задуматься, что очень скоро мы сможем осуществлять платежи, используя предметы повседневной жизни.

Будущее технологий.

Несколько лет назад мы были очарованы возможностями искусственного интеллекта, дополненной реальности или невероятно реалистичных голограмм. Настоящее время доказывает, что футуристическое будущее уже практически наступило.

Люди, которые внедряют инновации — это ключ к изменениям в будущем.

Достойные условия работы и мотивация IТ-талантов также помогут ускорить цифровизацию: гибкий график, цифровое рабочее место, сокращение бюрократических процедур, обучение и развитие сотрудников. Глобальная цель — остановить отток "мозгов" из страны. Развитие финтех-проектов и их интеграция в существующую финансовую систему Украины — одна из главных целей UAFIC.

Украинский рынок финтеха, по данным каталога UAFIC 2019, насчитывает более 100 финтех-компаний. Значительное количество компаний уже работает на международный рынок, но подавляющее большинство все еще на наш. Рост количества стартап-компаний происходит с помощью международных и локальных инвесторов.

UAFIN.TECH 2020 — место, где вы сможете найти все необходимое для своего стартапа и бизнеса — инвестора, партнера, сотрудника и даже вдохновение.