Подія світового масштабу з фокусом на fintech та фінанси - UAFIN.TECH 2020 – перетворення Covid хаосу на каталізатор росту

Пандемічна криза прискорила перехід до цифрових технологій, що призвело до різкого зростання електронної комерції та збільшення впровадження відеоконференцій, дистанційного навчання та фінансових технологій. Непростий шлях розвитку змушує компанії вирішувати все складніші питання та удосконалювати сферу фінансових послуг з вищими конкурентними перевагами.

Рішення, прийняті в умовах кризи, визначають майбутнє на десятки років. Важливість трансформації у фінансових послугах стала ще більш очевидною. Як тепер виглядатиме світова фінансова, банківська та фінтех-індустрія?

18 грудня 2020 року відбудеться третя щорічна конференція UAFIN.TECH 2020, присвячена сучасним інструментам, методам та підходам до діджитал-трансформації фінансового сектору та еволюції екосистеми фінтеху в цілому.

Конференція збирає глобальні компанії, стартапи, інвесторів, асоціації, політиків та лідерів технологій з усього світу для обміну знаннями та обговорення найскладніших галузевих тем сьогодення.

Основа трансформації фінансового ринку побудована на дослідженні майбутнього. Ми проєктуємо майбутнє нашої країни за допомогою експертних прогностик, дискусій та роботою над фінтех Стратегією до 2030 року.

Напрямки дослідження:

Майбутнє фінансової регуляції.

Більшість секторів FinTech залишаються недостатньо врегульованими або забороненими взагалі, що потребує креативних юридичних рішень. Регуляторні “пісочниці”, “фінтех мости” та інші стимули розвитку вже впроваджені в Україні.

Майбутнє банкінгу.

Українські банки відіграють важливу роль у становленні національної фінтех-індустрії, але сьогодні смартфони замінили банківські відділення, а пошук найближчої доступної каси перетворився на відвідування платіжного термінала, в сусідньому будинку. Фінтех — це можливість суттєво підвищити ефективність фінансової та банківської системи і, як результат, всієї економіки.

Майбутнє трансформації.

Місцевим гравцям потрібно бути готовими реагувати на нові тенденції, якщо вони хочуть вижити та процвітати в цьому нестабільному та конкурентному просторі. Важливим фактором успіху буде стек технологій, що робить це можливим.

Майбутнє платежів.

Модернізація платежів для підтримки зручніших варіантів оплати змушує замислитись, що дуже скоро ми зможемо здійснювати платежі, використовуючи предмети повсякденного життя.

Майбутнє технологій.

Декілька років тому ми були зачаровані можливостями штучного інтелекту, доповненої реальності або неймовірно реалістичних голограм. Теперішній час доводить, що футуристичне майбутнє вже практично настало.

Люди, які впроваджують інновації – це ключ до змін у майбутньому.

Гідні умови роботи та мотивація ІТ-талантів також допоможуть прискорити цифровізацію: гнучкий графік, цифрове робоче місце, скорочення бюрократичних процедур, навчання та розвиток співробітників. Глобальна мета – зупинити відтік “мізків” з країни. Розвиток фінтех-проектів та їх інтеграція в чинну фінансову систему України – одна з головних цілей UAFIC.

Український ринок фінтеху, за даними каталогу UAFIC 2019, налічує понад 100 фінтех-компаній. Значна кількість компаній вже працює на міжнародний ринок, але переважна все ще на наш. Зростання кількості стартап-компаній відбувається за допомогою міжнародних та локальних інвесторів.

UAFIN.TECH 2020 – місце, де ви зможете знайти все необхідне для власного стартапу та бізнесу — інвестора, партнера, співробітника та навіть натхнення.