Собственники обесточили киевский пансионат, где из-за проблем с проводкой погиб человек

Иллюстративное фото (facebook.com/dgerelo2016)

Окружной суд Киева обязал собственников пансионата ограничить электроснабжение

Из-за высокого уровня пожарной опасности Окружной суд Киева обязал собственников пансионата "Джерело" в Пуще Водице ограничить электроснабжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора ООО "Джерело Пущи Водицы" Вячеслава Гомоная на странице пансионата "Джерело" в Facebook.

По его словам, данное решение является вынужденным и связано с необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, находящихся на территории пансионата, а также продиктовано требованиями ГУ ГСЧС в г. Киев.

Директор пансионата отметил, что судебное решение подразумевает полное отключение электроснабжения пансионата до устранения 56 нарушений, выявленных проверкой ГУ ГСЧС в г. Киев. В рамках данной проверки в сентябре 2019 года специалисты ГСЧС присвоили риску возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций наивысшую категорию.

По словам Гомоная, проверка была вызвана трагическим случаем, произошедшем в пансионате "Джерело" в конце 2018 года. Тогда в одной из комнат пансионата из-за неисправности систем электроснабжения случился пожар и погиб один из его жителей - переселенцев.

Гомонай также заявил, что на сегодняшний день пансионат является опасным для проживания и сравнил масштабы возможной трагедии с последними событиями в Одессе и заявил, что, согласно решению Окружного суда г. Киева, электроснабжение будет восстановлено только после того, как будут устранены все замечания ГСЧС.

С 2014 года территория пансионата "Джерело" (ООО "Джерело Пущи Водицы") занята переселенцами из Крыма, Донецкой и Луганской областей. С начала военных действий на территории Украины в пансионате проживало более 180 человек.

По заявлению директора ООО "Джерело Пущи Водицы", на протяжении 5 лет проживающие довели состояние инфраструктуры и здания пансионата до критического уровня, при этом не давая возможности сотрудникам пансионата контролировать состояние внутридомовой проводки. В то же время, Департамент социальной политики КГГА, подтвердил, что пансионат не пригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо-, и теплоснабжения требуют срочного ремонта.

Директор пансионата связывает это с разворовыванием инфраструктуры пансионата его жителями. И говорит о том, что ситуация только усугубилась, а все попытки найти взаимопонимание с жителями-переселенцами и обеспечить полное устранение замечаний проверок ГУ ГСЧС на сегодня остаются безуспешными.

Гомонай также сообщил, что с 2015 года руководство пансионата совместно с представителями местной власти пытается решить проблему переселенцев. Так, в 2015 году, под руководством начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и охраны окружающей среды КГГА Ткачука Р. С. была организована поездка представителей жителей пансионата "Джерело" в г. Кривой Рог, Никополь и Павлоград с целью ознакомления размещения в модульных городках. Однако, по его словам, желающих сменить место жительства не нашлось. Кроме того на территории был организован информационный пункт для выбора вариантов смены места пребывания на территории Украины (Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград), однако, ни один из вариантов, кроме получения жилья в городе Киев, жителей пансионата не интересовал. Директор пансионата "Джерело" также сообщил, что представители пансионата инициировали бесплатное предоставление проживающим земельных участков в Киевской области, а также возможность переезда в помещения, которые полностью адаптированы для круглогодичного проживания, но несмотря на это большинство из переселенцев переезжать отказались.

Как ранее сообщалось, в Старобельском областном психоневрологическом интернате 22 декабря произошел пожар, жертвами которого стали 4 человека. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электросети.

5 декабря после трагических событий в Одесском колледже президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверку состояния противопожарной безопасности детских садов, школ, профтехнических учреждений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры. Зеленский потребовал "жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности".