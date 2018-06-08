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Собственники "Магеллана" обвинили "Сбербанк" в рейдерстве

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 09:30
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)

В "Магеллане" заявили о возможном пособничестве захвату со стороны Павла Гречкивского

Члена Высшей рады юстиции может быть причастным к пособничеству рейдерскому захвату имущества киевского ТРЦ "Магеллан" Сбербанком России. Об этом на своей странице в сети Facebook заявил собственник ТРЦ "Магеллан" - украинский бизнесмен Анатолий Юркевич.

В частности, среди подозреваемых в организации захвата ТРЦ "Магеллан" в интересах российского ПАТ "Сбербанк" он указал на таких, как: Артем Подольский – партнер ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры", Ярослав Порохняк - советник председателя правления "Сбербанка", глава "Киевской правововой компании" и представитель интересов экс-главы СБУ Валерия Хорошковского (потенциального покупателя Сбербанка), народный депутат Украины Артур Палатный, курирующий ГО "Майдан", и Павел Гречкивский - член Высшей рады юстиции.

По заявлению Юркевича, российский "Сбербанк", прикрываясь наступлением срока возврата кредита и отказавшись от его реструктуризации, захватил ТРЦ "Магеллан".

"Мы заявили о готовности обслуживать и вернуть кредит, однако Сбербанк не согласился и, не дожидаясь окончания судебных разбирательств относительно размера задолженности, решил нас "рейдернуть". Более того, теперь ПАТ "Сбербанк" с помощью все тех же лиц пытается легализовать захват захваченного ранее имущества ООО "Шейк", хотя оно у ПАТ "Сбербанк" кредитов не брало и долгов перед ним не имеет", - цитирует бизнесмена издание Цензор.нет.

"Мне логика действий Сбербанка напоминает логику действий РФ в отношении Крыма. В начале захватим, а потом узаконим. Только в Крыму с помощью зеленых человечков и псевдореферендума, а в нашем случае – с помощью "титушек" и купленного регистратора, а затем и противоправных решений судов", - добавил Юркевич.

Как писали СМИ, в ночь с 1 на 2 июня в Киеве группа неизвестных лиц с оружием совершила рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан". По данным изданий, захват мог произойти в пользу "Сбербанка России".

23 февраля 2018 году госрегистратор коммунального предприятия "Центр государственной регистрации" Мельник Д. С., несмотря на действующие арест и судебный запрет на совершение каких-либо регистрационных действий с ТРЦ "Магеллан", перерегистрировал право собственности на ТРЦ "Магеллан" на ПАТ "Сбербанк". Данные действия оспариваются в Окружном административном суде г. Киева, пишет Цензор.

Один из арендаторов ТРЦ "Магеллан" - компания "Ашан Ритейл Украина" в связи с нестабильной ситуацией в торговом центре приняла решение закрыть свой супермаркет до 10 июня включительно.

Столичному "Магеллану" не грозит ротация арендаторов, - эксперты
Теги публикации: торговый центр, Сбербанк России, рейдерский захват  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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