Собственная конституция: какими ценностями живет Выставка

Накануне 28 июня киевское ВДНГ опубликовал новую собственную конституцию.

Конституция – основной закон, которого должен придерживаться каждый гражданин Украины. Однако собственная «Книга нормативов» есть не только у государств, но и в некоторых крупных предприятий и компаний. На днях Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» присоединился к списку тех, кто имеет такой документ – Конституцию ВДНГ обнародовали на официальном сайте.

Конституция состоит из 12 пунктов, которые преследуют простые истины: хочешь лучшего будущего для страны – начинай с себя; развивай культуру; не бойся ошибок и делай выводы; помни о репутации; чти историю; проявляй заботу об окружающей среде; уважай выбор каждого; будь справедливым и т.д. Автор документа - генеральный директор НК «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин.

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ:

Наша Конституция – своего рода «закон», гарантирующий людям равные возможности. Очень много сил наша команда вкладывает в развитие этого уникального общественного пространства, потому что мы верим в его важную миссию: культурно-инновационный центр ВДНГ должен стать моделью лучшего будущего Украины. Гарантом этого и есть наша новая Конституция. Каждый пункт отождествляет то, каким, как мы считаем, должен быть современный мир и основные принципы бытия процветающего общества – равенство возможностей для каждого, право на свободный выбор, уважение, взаимодействие, человеческие ценности, создание здоровой сбалансированной экосистемы, развитие культуры.

Полный текст конституции приведен ниже.

1. Если хочешь лучшего будущего для всей страны, начинай с себя.

Сейчас ВДНГ обеспечивает реализацию миссии, как национальный культурно-инновационный парк, сама сущность и модель которого уже является фундаментом для лучшего будущего.

2. Всегда заботься об общем уровне культуры в стране.

Все, что делает ВДНГ – собственными силами или при поддержке партнеров, соответствует ценностям, которые повышают уровень культурного капитала.

3. Делай выводы из любых неудач или ошибок – закаляйся и становись сильнее при столкновении с хаосом в дальнейшем.

Развитие ВДНГ продолжается через постоянное повышение собственной антихрупкости.

4. Не забывай: взаимодействие – главный двигатель будущего, это касается всех экосистем на планете, включая бизнес. Каждая часть экосистемы повышает шансы на лучшее будущее. Но живучесть самой экосистемы зависит от количества связанных с ней организмов, или компаний.

ВДНГ обеспечивает целостность собственной экосистемы через максимальную взаимную интеграцию функций, объектов, кластеров.

5. Любое развитие должно происходить в гармонии с историческими памятниками и окружающей средой.

Развитие ВДНГ продолжается с учетом эстетики, завершенности, соответствия природе, исторической архитектуре и фирменному стилю.

6. Если хочешь сделать что-то ценное, заботься о репутации и качестве того, что делаешь.

Развитие ВДНГ происходит с учетом профессионального подхода, порядочности, эргономичности, устойчивого повышения общего уровня сервиса.

7. Заботься не только о себе, но и об окружающей среде.

ВДНГ развивается экологически: обеспечиваются безопасность для человека и окружающей среды.

8. Помни и чти свою историю.

ВДНГ обеспечивает целостность собственного имущественного комплекса, сохранение наследия.

9. Вкладывай безопасно.

ВДНГ обеспечивает защиту инвестиций.

10. Уважай выбор каждого.

ВДНГ придерживается политического и религиозного нейтралитета.

11. Будь справедливым: предоставляй одинаковые шансы даже тем, кто отличается.

ВДНГ обеспечивает равенство возможностей для каждого (цвет кожи, раса, национальность, возраст, пол, вероисповедание, место жительства, физические возможности).

12. Уважай права и свободы других.

ВДНГ уважает свободу самовыражения в пределах, не нарушающих достоинство и права других людей.