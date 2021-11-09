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Собрания без "зеленой карты": в Израиле смягчат карантинные ограничения

Автор: Артур Родивилов

Власти Израиля согласовали решение об отмене основных ограничений на собрания на открытом пространстве и отмене "зеленого стандарта" в местах с низким уровнем риска заражения коронавирусом. Новые правила вступят в силу 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Израиля.

Какие ограничения будут сняты или облегчены:

  • Будут отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.
  • На открытых площадках можно будет проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.
  • В закрытых помещениях можно будет проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 100 человек.
  • Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) будет увеличено до 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".
  • Отменяется требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

В ближайшее время Минздрав вместе с комиссией Кнессета по вопросам образования, культуры и спорта разработает план, который облегчит проведение культурных и спортивных мероприятий в школах.

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