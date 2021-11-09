Собрания без "зеленой карты": в Израиле смягчат карантинные ограничения

Власти Израиля согласовали решение об отмене основных ограничений на собрания на открытом пространстве и отмене "зеленого стандарта" в местах с низким уровнем риска заражения коронавирусом. Новые правила вступят в силу 11 ноября.
Будут отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.
На открытых площадках можно будет проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.
В закрытых помещениях можно будет проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 100 человек.
Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) будет увеличено до 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".
Отменяется требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.
В ближайшее время Минздрав вместе с комиссией Кнессета по вопросам образования, культуры и спорта разработает план, который облегчит проведение культурных и спортивных мероприятий в школах.