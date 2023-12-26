Собрали все фишки и функции новых Айфонов, которые побудят вас обновиться

У вересні Apple порадували шанувальників чотирма новими моделями фірмових смартфонів. Через три місяці після релізу, коли ситуація з поставками стабілізувалася, а оновлення iOS вирішили можливі баги на запуску, пропонуємо ознайомитися з найважливішими нововведеннями в смартфонах, які змусять вас поміняти свій телефон на новинки від Еппл.

Нові камери, які знімуть усі

У 2023 році у продаж надійшли 4 моделі гаджетів:

У моделі Pro Max з'явилася періскопічна камера. Це означає 5-кратне оптичне збільшення під час зйомки. Модель помітно спрощує сценарії, коли потрібно відобразити красу далеких гір, споруд та тварин, що тікають.

Однак і звичайні моделі 15 і 15 Plus отримали просунуту систему: 48 Мп з укропом для 2-кратного зуму без втрат. Це дозволяє знімати в деталях будь-кого і що завгодно.

Багато виробників зловживають гонкою мегапікселів, випускаючи камери на 64-100-200 Мп, які "зашумляють" картинку. А тут оптимальний варіант, коли деталізації вистачає, але щонайменше спотворень.

Dynamic Island та USB-C для всіх без винятку

Раніше тільки Про могли похвалитися вирізом Dynamic Island, тоді як базові моделі складалися зі застарілою чубчиком. Але у 15-й лінійці «Динамічний острівець» став атрибутом усіх моделей. І це дуже змінює сприйняття дизайну.

Те саме стосується роз'єму Lightning. Макбуки, айпади останніх поколінь, навушники, зовнішні накопичувачі, інші гаджети – все перейшло на USB-C. Тому багато власників Айфон змушені були носити з собою додатковий кабель для зарядки. Зараз можна заряджати всю техніку Apple одним шнуром і одним ЗУ, що дуже зручно для всіх, хто працює на ходу.

Кнопка Action - звички в один клік

Користувачам Pro-моделей випала ще одна приємна новинка. Йдеться про розміщення перемикача режимів на бічному ребрі у вигляді кнопки Action. Раніше ця клавіша відповідала лише за включення та вимкнення звуку. І наприкінці 2023 року такої обмеженої функціональності було замало.

У нових «прошках» можна запускати будь-яку дію: від стандартного включення диктофона або камери до ярликів користувача з меню «Команди». Це дозволяє економити багато часу.

Перше знайомство з чіпом A17 Bionic

Продуктивність – це ключовий компонент смартфона. І торішній A16 Bionic у моделях Pro всім припав до душі. Цього року вийшов A17 Bionic, Pro, який у обчисленнях швидше на 10%, а у графіку – на 20%.

Додамо до цього трасування променів, як у передових ігрових ПК, покращену в 4 рази. Завдяки апаратному модулю обробки Ray Tracing в іграх з'явилися реалістичні тіні, висвітлення, відбиття. Разом з енергоефективним 3-нанометровим техпроцесом забезпечується фантастичний стрибок швидкодії по всіх напрямках.

Лінійка Айфон 15 надає все для оновлення

Серія iPhone 15 надає максимум можливостей користувачам - кожна модель отримала найважливіші нововведення, які принесуть користувачам явну користь: чи то професійна зйомка, чи мобільний геймінг, чи просто повсякденне використання. Все це приправлено безліччю кольорів та конкурентними цінами з урахуванням різних потреб. iPhone 15 залишає лише приємний вибір - який саме варіант зробити своїм новим смартфоном.