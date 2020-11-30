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Соболев: Украине нужен мощный антиковидный фонд, направленный на защиту людей

Автор: РБК-Украина

Здравоохранение, образование и армия - эти сферы должны быть ключевыми во время обсуждения бюджета на следующий год.

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Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Предложение "Батькивщины" очень четкое, и мы его направили президенту, премьеру и председателю парламента - сегодня нужно создать мощный антикоронавирусный фонд, который не будет закапываться в асфальт и "Большую стройку". Прежде всего его целевым назначением должно быть переоборудование больниц, доплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, доплаты всем, кто сегодня находится на передовой - медикам, учителям, преподавателям", - заверил Соболев.

По его словам, создание в бюджете такого фонда позволит решить вопросы и учителей, и врачей, которых власть оскорбляет уже столько лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который в субботу, 28 ноября, вступил в силу.

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